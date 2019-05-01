Самолет ВКС России доставил в Сирию гуманитарную помощь от Монголии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 1 мая. /ТАСС/. Самолет ВКС РФ доставил на авиабазу Хмеймим в Сирии 8 т гуманитарной помощи от Монголии. Об этом сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в арабской республике.

"На аэродром авиабазы Хмеймим самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из Монголии доставлены около 8 т гуманитарной помощи", - сказал представитель Центра по примирению.

По его словам, сирийцы получат теплые вещи и одеяла, школьные принадлежности, а также оборудование для оказания первой медицинской помощи. Отмечается, что конвоями Центра по примирению гуманитарная помощь будет доставлена наиболее нуждающимся гражданам, а также в отдаленные и труднодоступные районы Сирии.

Вооруженный конфликт в арабской стране продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.