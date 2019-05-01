Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, устанавливающий, в частности, безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"В течение периода, начинающегося за 14 дней до даты проведения первого матча UEFA Евро-2020 в Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча, въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию в качестве зрителей [чемпионата] UEFA Евро-2020, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность", - говорится в пояснительной записке к документу. Похожая система действовала во время прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Волонтеры чемпионата будут вправе попасть в страну на основании обыкновенных гуманитарных виз. В день каждого матча и в следующие сутки болельщики, участники чемпионата, волонтеры и аккредитованные журналисты смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предусматривается государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания во время чемпионата, причем предоставлять свои услуги смогут только отели, которые прошли "звездную" классификацию. Запрещается перепродажа и передача билетов на матчи.

Также глава государства подписал закон о предоставлении UEFA, Российскому футбольному союзу и локальной организационной структуре, учреждаемой для подготовки и проведения чемпионата Европы, льгот по уплате НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДФЛ, транспортного налога, госпошлины, страховых взносов.

Ранее UEFA было принято решение о том, что чемпионат 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций UEFA. Одним из городов - хозяев турнира станет Санкт-Петербург, где пройдут три групповых и один четвертьфинальный матчи.