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Захарова: РФ давно не верила, что отправленный в отставку Уильямсон может быть министром

Ранее британского министра обороны отправили в отставку из-за утечки секретной информации

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отправить в отставку министра обороны Гэвина Уильямса запоздало - в Москве давно перестали верить в его способность занимать свой пост. Об этом написала в среду в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщили в канцелярии британского премьера, она отправила Уильямсона в отставку, "так как потеряла уверенность в его способности исполнять функции министра обороны и члена кабинета министров". В сообщении было указано, что решение Мэй связано с несанкционированным распространением им информации с заседания Совета по национальной безопасности.

"Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост", - говорится в записи Захаровой.

Захарова напомнила, что именно Уильямсону принадлежит фраза "Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Эти слова он сказал в марте 2018 года, выступая на тему расследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Виктории в Солсбери. Отправленный в отставку министр обороны Великобритании в целом известен резкими высказываниями в адрес России.

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМэй, Тереза
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