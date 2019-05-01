Боевики в апреле 12 раз атаковали Хмеймим и сирийские войска в Латакии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Боевики с начала апреля 12 раз пытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим и позиции сирийских войск в провинции Латакия с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня, все атаки были отражены. Об этом сообщил в среду на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований не прекращаются попытки осуществления обстрелов авиабазы Хмеймим, а также позиций сирийских правительственных войск в провинции Латакия с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов", - сказал Купчишин.

По его словам, 8 из 12 атак были проведены с использованием беспилотников. "Все обстрелы отражены, ущерба объектам базы нет. При отражении обстрелов уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов", - добавил генерал.

Как отметил Купчишин, район, откуда совершались обстрелы, уже установлен. "По имеющимся данным, обстрелы авиабазы Хмеймим осуществлялись из района населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб Атика", - сказал он.

Сирийские боевики неоднократно атаковали российские военные объекты с использованием беспилотников. Массовая атака была совершена 6 января 2018 года, ее объектами стали и Хмеймим, и пункт материального обеспечения ВМФ России в Тартусе. Российские военные успешно отразили нападение. В Минобороны подчеркивали, что примененные боевиками технологии могли быть получены только от развитой страны.