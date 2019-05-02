РФ призвала ОБСЕ реагировать на притеснение российских журналистов в мире

ВЕНА, 2 мая. /ТАСС/. Россия призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ публично реагировать на все случаи ущемления прав российских журналистов. С таким заявлением выступил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин в связи с празднованием 3 мая Всемирного дня свободы печати.

"Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира внимательно отслеживать все случаи ущемления прав российских журналистов и публично реагировать на них", - сказал Балакин на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ситуация на Украине

По словам российского дипломата, особенно нетерпимая ситуация со свободой слова и безопасностью журналистов сложилась на Украине, где сотрудники СМИ продолжают испытывать все формы дискриминации вплоть до физического насилия.

"Киев не стремится исправить катастрофическое положение и продолжает выстраивать тоталитарную систему в отношении прессы, зачищая украинское медийное пространство от неугодных источников информации. Апофеозом стал арест руководителя портала агентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского. Он уже больше года содержится в заключении по нелепым, ложным и абсурдным обвинениям в государственной измене и другим уголовным статьям", - отметил Балакин.

Остаются также нераскрытыми убийства журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и многих других. "При попустительстве украинских и американских властей продолжает функционировать скандально известный сайт "Миротворец", внесение в черный список которого ставит жизнь работников прессы под прямую угрозу", - добавил зампостпреда РФ.

Ситуация в США

Как отметил Балакин, нельзя назвать удовлетворительной ситуацию со свободой СМИ и в ряде других государств ОБСЕ. Новым примером, по его словам, стала операция по задержанию в Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Организация US Press Freedom Tracker фиксирует рост количества преступлений в отношении представителей СМИ в США. Кроме того, в докладе "Репортеров без границ" за 2018 год Соединенные Штаты впервые попали в число наиболее смертельно опасных государств для работников прессы из-за убийства там шести журналистов", - сообщил дипломат.

Он также отметил случаи дискриминации в США и в отношении российских СМИ, указав, что официальный Вашингтон при этом под предлогом борьбы с дезинформацией активно продвигает цензуру в социальных сетях.

Ситуация в Европе

Заместитель постпреда РФ добавил, что продолжают нагнетать атмосферу "токсичности" вокруг российских СМИ британские власти, наблюдается масштабная кампания по дискредитации российской прессы в Германии, во Франции политики, включая президента Макрона, не скупятся на политически мотивированные высказывания в адрес российской прессы.

"Аккредитованные в стране российские журналисты подвергаются откровенной дискриминации. Один из последних вопиющих инцидентов - требование французских организаторов не допустить участия Russia Today и "Спутника" в освещении франко-российского форума "Трианонский диалог" в Версале 15 апреля. Такая политика официального Парижа ведет к разжиганию ненависти и радикализма в отношении журналистов, что ставит под угрозу их физическую безопасность. Как следствие - поступившее в адрес телеканала Russia Today France 19 марта письмо с угрозами его журналистскому коллективу", - сказал Балакин.

В то же время дипломат упомянул инцидент, в котором, как утверждается, во время жестокого разгона протеста "желтых жилетов" в Париже полицией была избита корреспондент "РИА Новости".