В Москве не исключают возможность встречи Лаврова и Помпео в Финляндии в начале мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майкл Помпео могут встретиться в Финляндии в начале мая. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.

"Возможность такой встречи не исключаем", - пояснили в ДИП МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать заявление представителя Госдепартамента о том, что Лавров и Помпео могут встретиться в Финляндии на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая.

Как заявил в четверг представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга, поскольку и Помпео, и Лавров оба едут в Рованиеми в Финляндии на министерскую сессию Арктического совета, они могут встретиться на полях мероприятия. Одной из тем переговоров, по словам американского дипломата, может стать ситуация в Венесуэле.