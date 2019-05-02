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В Москве не исключают возможность встречи Лаврова и Помпео в Финляндии в начале мая

Стороны могут встретиться 6-7 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майкл Помпео могут встретиться в Финляндии в начале мая. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.

"Возможность такой встречи не исключаем", - пояснили в ДИП МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать заявление представителя Госдепартамента о том, что Лавров и Помпео могут встретиться в Финляндии на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая.

Как заявил в четверг представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга, поскольку и Помпео, и Лавров оба едут в Рованиеми в Финляндии на министерскую сессию Арктического совета, они могут встретиться на полях мероприятия. Одной из тем переговоров, по словам американского дипломата, может стать ситуация в Венесуэле.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАФинляндияВенесуэлаРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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