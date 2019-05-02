РФ напомнила ОБСЕ об отсутствии адекватного расследования трагедии в Одессе в 2014 году

ВЕНА, 2 мая. /ТАСС/. Власти Украины за пять лет после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе не обеспечили адекватное расследование. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

Российский дипломат напомнил на заседании постоянного совета ОБСЕ, что 2 мая стало трагической датой в истории современной Украины, где ровно пять лет назад в Одессе радикалы загнали местных жителей в Дом профсоюзов и подожгли его.

"Украинские власти обещали разобраться и наказать виновных. Однако до сих пор, спустя пять лет после этих событий, международное сообщество так и не узнало правду. Видимо, есть что скрывать. Адекватное расследование так и не обеспечено", - подчеркнул Балакин.

По его словам, Украина проигнорировала выводы Международной консультативной группы Совета Европы, еще в 2015 году указавшей "на серьезные нарушения стандартов следствия, его неоправданное затягивание, несоответствие критериям независимости и эффективности". "Более того, судить пытались вовсе не нападавших, а тех, кто защищал себя и свой город и противостоял заезжим радикалам. Странно, что никто в этом зале сегодня не вспомнил об этой страшной трагедии. Видимо, гибель десятков людей для вас пустой звук, странно, что молчит и сама ОБСЕ", - отметил дипломат.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".