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Кризис в Сирии
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Боевики попытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии

По данным Центра по примирению враждующих сторон, пострадавших нет

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Боевики предприняли в четверг попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим, расположенной в провинции Латакия. Пострадавших и разрушений нет, сообщил на брифинге журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"2 мая 2019 года осуществлена очередная попытка обстрела авиабазы Хмеймим со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика. Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен", - сказал он.

Кроме того, боевики в течение суток обстреляли город Алеппо, населенный пункт Хандрат в провинции Алеппо, а также населенные пункты Махарда и Эс-Саклабия в провинции Хама, добавил генерал.

1 мая он сообщил журналистам, что с начала апреля боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим и позиции сирийских войск в провинции Латакия с помощью беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня. Купчишин отметил, что все атаки были отражены, объекты российской базы не пострадали.

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