Свыше 1,3 тыс. беженцев покинули лагерь Эр-Рукбан в Сирии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек вышли в среду из лагеря беженцев Эр-Рукбан на территорию, подконтрольную сирийским властям. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"1 мая лагерь Эр-Рукбан по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска "Джлеб" удалось покинуть еще 1379 беженцам. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания. Всего с начала функционирования пункта пропуска "Джлеб" из лагеря Эр-Рукбан на подконтрольную властям Сирии территорию смогли выйти 9185 человек", - сказал он на брифинге.

Гуманитарная ситуация в лагере Эр-Рукбан стремительно ухудшается, в то время как американские военные продолжают насильственно удерживать находящихся в нем беженцев, подчеркнул Купчишин.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как власти королевства закрыли границу из опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.