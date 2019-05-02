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Первый вице-спикер Госдумы РФ и глава парламента Кубы заявили об укреплении связей стран

Эстебан Ласо выразил благодарность за поддержку Гаваны со стороны Москвы в вопросах противодействия торгово-экономическому эмбарго США
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо (в центре) Евгений Задорожный/ТАСС
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Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо (в центре)
© Евгений Задорожный/ТАСС

ГАВАНА, 2 мая. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников в ходе своего официального визита в Гавану в четверг провел встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо. Стороны обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества, передает корреспондент ТАСС.

По словам главы кубинского парламента, исторические связи России и Кубы "в последнее время получили новый импульс к укреплению и развитию". Он выразил благодарность за поддержку Кубы со стороны РФ в вопросах противодействия торгово-экономическому эмбарго США против острова, осуждение американского закона Хелмса-Бёртона, в соответствии с которым граждане США смогут подавать в суд на нынешних собственников конфискованного после революции иностранного имущества на острове, а также за поддержку Венесуэлы на международной арене в кризисные моменты.

Мельников отметил рост товарооборота между Россией и Кубой и увеличение количества российских туристов, приезжающих на остров. "По последним данным, в 2018 году Кубу посетило 188 тыс. наших туристов, в 2017 году их было 107 тыс., это колоссальный рост. Мы движемся вперед и будем развивать наши отношения. Куба может надеяться на нашу помощь и содействие, тем более, что наши позиции по всем остальным вопросам совпадают, и мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать друг друга", - заявил парламентарий.

Мельников находится с официальным визитом в Гаване, который продлится до 5 мая. В среду он принял участие в первомайской демонстрации, на которой также присутствовали председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Рауль Кастро. Позже Мельников вручил Раулю Кастро нагрудный знак и диплом лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ за "последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы".

Теги
Кастро, РаульСШАКубаРоссияДиас-Канель, Мигель
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