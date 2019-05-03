Лавров призвал усилить обмен оперативной информацией для борьбы с контрабандой наркотиков

ТАШКЕНТ, 3 мая. /ТАСС/. Москва считает необходимым усилить обмен оперативной информацией между странами Центральной Азии и их партнерами в целях борьбы с контрабандой наркотиков. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI министерской встрече стран - участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками.

"Наиболее актуальной задачей на ближайшую перспективу считаем углубление регулярного обмена оперативной информацией между компетентными органами стран Центральной Азии и их партнеров в отношении активных членов транснациональных формирований, причастных к контрабанде наркотиков, - подчеркнул Лавров. - Другое важное направление практического взаимодействия - пресечение деятельности наркогруппировок, осуществляющих легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Это особенно актуально в контексте усилий по ликвидации финансовой подпитки терроризма за счет наркодоходов".

Он отметил, что благодаря совместным действиям на целом ряде направлений удается вырабатывать подходы к решению сложных задач мировой антинаркотической повестки. "Сообща мы сумели не допустить ослабления действующей под эгидой ООН межгосударственной системы контроля, - обратил внимание министр. - Это особенно важно на фоне растущих призывов отдельных стран легализовать так называемые легкие наркотики, радикально пересмотреть положения международных антинаркотических конвенций".

"Вместе с большинством государств - членов ООН мы убеждены в необходимости самого строгого соблюдения этих конвенций во всей их полноте", - добавил Лавров.