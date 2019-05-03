Лавров: для борьбы с наркотрафиком и терроризмом в Центральной Азии важны общие усилия

ТАШКЕНТ, 3 мая. /ТАСС/. Борьба с наркотрафиком и террористической угрозой в Центральной Азии требует коллективных усилий, в этой связи востребовано наращивание взаимодействия Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) с Региональной антитеррористической структурой (РАТС) ШОС. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI министерской встрече стран - участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками.

Как отметил Лавров, оценки ЦАРИКЦ регулярно доводятся до сведения антитеррористических комитетов, действующих под эгидой Совбеза ООН, что способствует согласованию соответствующих рекомендаций. Он напомнил, что в декабре прошлого года была одобрена стратегия развития ЦАРИКЦ до 2022 года, реализация которой требует коллективных усилий. "В этой связи важно поддерживать высокий уровень взаимодействия центра с исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС. Приветствуем подписанный в июне прошлого года протокол о сотрудничестве в интересах противодействия финансированию терроризма за счет наркодоходов между этими двумя структурами", - указал министр.

По словам Лаврова, возможности ЦАРИКЦ могут существенно расшириться за счет углубления взаимодействия с другими значимыми региональными структурами, в первую очередь Организацией Договора о коллективной безопасности. "Ближайшим партнером ЦАРИКЦ в борьбе с наркоугрозой остается Управление ООН по наркотикам и преступности. Рассчитываем, что оно будет и впредь активно поддерживать реализацию профильных проектов в районе Центральной Азии", - заключил он.

Меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками был подписан в Ташкенте в 1996 году представителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россия присоединилась к Меморандуму в 1998 году, Азербайджан - в 2001 году. Необходимость принятия Меморандума была продиктована усиливающейся наркоэкспансией со стороны Афганистана. В 2004 году в развитие положений Меморандума в Алма-Ате был создан Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).