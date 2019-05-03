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Лавров заявил, что Россия выступает за свободный от наркотиков мир

Российский министр отметил, что в Москве убеждены в необходимости самого строгого соблюдения антинаркотических конвенций

ТАШКЕНТ, 3 мая. /ТАСС/. Россия выступает за построение мира, свободного от наркотиков, на основе строгого соблюдения антинаркотических конвенций в полном объеме. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XI министерской встрече стран - участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками.

"Россия твердо привержена построению мира, свободного от наркотиков, - от метил он. - Ликвидация наркотического зла и связанных с ним людских страданий внесет значительный вклад в обеспечение свободы личности, защиту человеческого достоинства. Убежден, что итоги сегодняшней встречи будут этому всемерно способствовать".

"Вместе с большинством государств - членов ООН мы убеждены в необходимости самого строгого соблюдения [антинаркотических] конвенций во всей их полноте", - подчеркнул глава МИД РФ.

Министр напомнил о том, что свою принципиальную позицию на этот счет Россия вновь подтвердила на состоявшейся в марте нынешнего года 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и выразил признательность партнерам по меморандуму "за дружную работу на сессии, в том числе по согласованию ее важной итоговой декларации".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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