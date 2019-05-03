Лавров обсудил в Узбекистане межконфессиональный диалог с митрополитом Викентием

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 2 мая встречу с главой Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ митрополитом Викентием. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Обсуждены перспективы взаимодействия между МИД России и РПЦ в контексте продвижения межконфессионального диалога в Узбекистане. Рассмотрены планы развития Среднеазиатского митрополичьего округа и Ташкентской и Узбекистанской Епархии", - говорится в сообщении.

Глава МИД РФ также поздравил митрополита Викентия с наступившим праздником Пасхи.