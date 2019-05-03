Экс-сенатор Антон Беляков вновь возглавил реготделение "Справедливой России" во Владимире

ВЛАДИМИР, 3 мая. /ТАСС/. Бывший сенатор Антон Беляков возглавил Владимирское региональное отделение партии "Справедливая Россия" (СР). Об этом ТАСС по итогам конференции реготделения, прошедшей в четверг, сообщил руководитель фракции СР в законодательном собрании Владимирской области Сергей Бирюков.

Ранее кандидатуру Антона Белякова предложило высшее руководство партии. 13 апреля состоялся первый этап конференции реготделения СР, на котором местные делегаты не поддержали кандидатуру Белякова.

"2 мая в Коврове состоялась конференция регионального отделения партии "Справедливая России", по итогам которой были внесены изменения в состав совета. Новым председателем реготделения большинством голосов избран Антон Беляков", - сказал Бирюков, но уточнил, что сам Беляков на конференции не присутствовал.

Антон Беляков возглавлял региональное отделение "Справедливой России" с 2007 по 2018 год, однако летом 2018 года его сменил Сергей Бирюков, принимавший участие в выборах губернатора Владимирской области и ставший после единого дня голосования 8 сентября 2018 года председателем комитета по социальной политике и здравоохранению законодательного собрания региона. С 2013 по 2018 год Антон Беляков представлял исполнительные органы власти Владимирской области в Совете Федерации. До этого являлся депутатом Государственной думы.