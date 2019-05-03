МИД России призвал мировое сообщество положить конец антикубинской блокаде

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. МИД РФ призвал мировое сообщество встать на защиту международного права и положить конец антикубинской блокаде в связи с введением Вашингтоном в действие третьего раздела американского закона Хелмса - Бертона. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Призываем все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что применение Белым домом санкционных мер в отношении иностранных экономоператоров, работающих на острове, является "еще одним вопиющим свидетельством ужесточения антикубинской блокады, неприкрытым посягательством на суверенитет не только самой Кубы, но и государств, активно сотрудничающих с этой страной, в число которых входят, в частности, союзники США".

"Девальвируя демократические принципы, отрицая нормы международного права, США откровенно пренебрегают пропагандируемыми ими же ценностями, чинят препятствия всем странам, проводящим самостоятельный курс, настроенным жить не по указаниям из Вашингтона", - добавили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что санкционные методы США "в духе возрожденной "доктрины Монро", рассматривающей свободную и независимую Латинскую Америку как объект колонизации" неприемлемы как для России, так и для подавляющего большинства в международном сообществе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США со 2 мая разрешат американцам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована у американского бизнеса после революции на острове в конце 1950-х - начале 1960-х годов. До этого американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса - Бертона. Вашингтон опасался, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками и наводнят суды исками.