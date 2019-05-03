Боевики дважды обстреляли населенный пункт в Латакии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Боевики из идлибской зоны деэскалации в течение минувших суток дважды обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэслакации. В течение суток боевики дважды обстреляли населенный пункт Акч-Баэр провинции Латакия", - говорится в сообщении.

По словам генерала, за минувшие сутки более 1,8 тыс. человек удалось выйти из лагеря беженцев Эр-Рукбан на территорию, подконтрольную сирийским властям.

Купчишин также добавил, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон за прошедшие сутки провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Стаму провинции Латакия, в ходе которой было выдано 500 продовольственных наборов.