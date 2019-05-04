Посольство России в Белоруссии направило властям запрос насчет задержанного КГБ россиянина

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Посольство России в Минске направило белорусской стороне официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) о задержании гражданина РФ. Об этом говорится в сообщении посольства, размещенном в субботу в Twitter .

"Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено", - отмечается в сообщении.

Как сообщила в субботу пресс-служба КГБ, при аресте генерального директора "Белтелекома" Сергея Сиводедова был задержан гражданин РФ за передачу взятки в размере €15 тыс. В КГБ заявили, что по данному эпизоду россиянин сотрудничает со следствием.

В посольстве РФ уточнили, что речь идет об одном задержанном гражданине России.

Ранее также сообщалось, что при задержании бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина был задержан при передаче взятки представитель российской коммерческой структуры. "Но в данном случае не говорится, что это гражданин России", - пояснил ТАСС пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.