Небензя спел на премьере фильма "Песни Победы" в ООН

ООН, 4 мая. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано" в субботу перед началом акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке представили в штаб-квартире ООН фильм "Песни Победы". Кинокартина рассказывает о всех выступлениях в рамках проекта "Песни Победы", которые с 2015 года проходили во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. Рассказ о Второй мировой войне переплетен в фильме с личными историями семей членов ансамбля и воспоминаниями ветеранов.
В ООН коллектив под руководством Михаила Турецкого выступает уже не в первый раз: в прошлом году его концерт прошел при аншлаге в зале Генеральной Ассамблеи всемирной организации, а после этого военные песни прозвучали и в Бэттери-парк с видом на Статую Свободы.
"Для меня это большая радость и необычная привилегия - уже второй раз оказаться здесь, в этом очень важном для всего мира знаковом месте: в Генеральной Ассамблее ООН, - рассказал в беседе с журналистами руководитель коллектива, музыкант и продюсер Михаил Турецкий. - Наш фильм, который рассказывает о марафоне "Песни Победы", который мы сделали по мотивам прошлогоднего тура, сегодня будет показан здесь, и многие из вас смогут даже увидеть себя".
"В последнее время международные отношения так осложнились, что в прошлом году мы до последнего не верили, что нам действительно удастся выступить в США", - вспоминает он в самом фильме. Тем не менее в этом году коллектив не только вернулся в США, но и уже успел выступить в столице страны - Вашингтоне. Сегодня же вечером "Хор Турецкого" и "Сопрано" также взойдут на сцену концертного зала Нью-Йорка с шоу The Best. По словам музыканта, они исполнят мировые хиты, песни военных лет, советские шлягеры и еврейские песни.
Танцуют все
Постпред России при ООН Василий Небензя стал не только почетным гостем, но и активным участником мероприятия. Вместе с солистками арт-группы "Сопрано" он спел песню "На побывку едет молодой моряк" и даже станцевал с одной из вокалисток. После этого к танцам присоединились и другие зрители, среди которых почетное место занимали ветераны Великой Отечественной войны. Заключительную песню "День Победы" весь зал исполнил стоя.
"Память о войне, о тех событиях мы сами мы впитали с молоком матери, но Михаил доносит историческую правду до тех людей, которые мало знают о войне или тех, кто пытается сейчас переписать историю", - сказал Небензя, выступая после показа фильма.
"Символично, что мы встречаемся в этих стенах, в Организации Объединенных Наций, которая, собственно, и стала результатом, родилась по итогам Второй мировой войны для того, чтобы не допустить повторения этой трагедии в будущем, - добавил дипломат. - Но не секрет, что даже здесь, в ООН - организации которая была создана после победы над фашизмом - есть те, кто пытается эту историческую память из нас вытравить".
История турне
"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ, который был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. На следующий год "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.
В этом году музыкальный марафон стартовал 1 мая в Риме, на следующий день "Хор Турецкого" и "Сопрано" выступили в Париже, 3 мая - в Вашингтоне, 4 мая они споют в Нью-Йорке. После этого музыканты отправятся в Торонто (5 мая), Варшаву (7 мая), Будапешт (8 мая), Берлин (10 мая), Прагу (11 мая), Вену (12 мая) и Минск (3 июля), таким образом выступив в рамках турне с 12 концертами в 11 странах.
Документальный фильм "Песни Победы" содержит фронтовые воспоминания из первых уст и пересказанные детьми и внуками. Историческая хроника событий 1939-1945 годов связана с маршрутом гастролей "Хора Турецкого" и "Сопрано".