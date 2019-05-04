Небензя спел на премьере фильма "Песни Победы" в ООН

ООН, 4 мая. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано" в субботу перед началом акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке представили в штаб-квартире ООН фильм "Песни Победы". Кинокартина рассказывает о всех выступлениях в рамках проекта "Песни Победы", которые с 2015 года проходили во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. Рассказ о Второй мировой войне переплетен в фильме с личными историями семей членов ансамбля и воспоминаниями ветеранов.

В ООН коллектив под руководством Михаила Турецкого выступает уже не в первый раз: в прошлом году его концерт прошел при аншлаге в зале Генеральной Ассамблеи всемирной организации, а после этого военные песни прозвучали и в Бэттери-парк с видом на Статую Свободы.

"Для меня это большая радость и необычная привилегия - уже второй раз оказаться здесь, в этом очень важном для всего мира знаковом месте: в Генеральной Ассамблее ООН, - рассказал в беседе с журналистами руководитель коллектива, музыкант и продюсер Михаил Турецкий. - Наш фильм, который рассказывает о марафоне "Песни Победы", который мы сделали по мотивам прошлогоднего тура, сегодня будет показан здесь, и многие из вас смогут даже увидеть себя".

"В последнее время международные отношения так осложнились, что в прошлом году мы до последнего не верили, что нам действительно удастся выступить в США", - вспоминает он в самом фильме. Тем не менее в этом году коллектив не только вернулся в США, но и уже успел выступить в столице страны - Вашингтоне. Сегодня же вечером "Хор Турецкого" и "Сопрано" также взойдут на сцену концертного зала Нью-Йорка с шоу The Best. По словам музыканта, они исполнят мировые хиты, песни военных лет, советские шлягеры и еврейские песни.

Танцуют все

Постпред России при ООН Василий Небензя стал не только почетным гостем, но и активным участником мероприятия. Вместе с солистками арт-группы "Сопрано" он спел песню "На побывку едет молодой моряк" и даже станцевал с одной из вокалисток. После этого к танцам присоединились и другие зрители, среди которых почетное место занимали ветераны Великой Отечественной войны. Заключительную песню "День Победы" весь зал исполнил стоя.