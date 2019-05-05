Лавров: Россия и США ведут консультации по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. США инициировали профессиональные консультации с Россией по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову, когда их односторонние подходы не сработали. Об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас много противоречий по целому ряду региональных конфликтов, в том числе по сирийскому, афганскому, по ситуации на Корейском полуострове, но то, что по всем этим направлениям у нас завязаны достаточно профессиональные консультации с американцами - по их инициативе - оставляет надежду на то, что в конечном итоге здравый смысл возобладает", - сказал он.

Лавров добавил, что в США традиционно преобладает стремление предлагать решения тех или иных проблем в одностороннем порядке, однако на практике их далеко не всегда удается реализовать. "Мы наблюдаем это сегодня в целом ряде конфликтов, - продолжил он. - Тогда жизнь заставляет искать какие-то коллективные подходы к той или иной проблеме".

Глава МИД РФ также указал, что ему сложно судить, в какой мере Вашингтон в своих действиях готов руководствоваться международным правом. "Отличительная черта Соединенных Штатов - они многие десятилетия проецируют силу, объясняя это тем, что несут благо, демократию и защиту прав человека тем народам, против которых начинают военные действия", - добавил он.