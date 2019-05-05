Минобороны России сообщило, что боевики обстреляли населенные пункты в провинции Хама

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Боевики из идлибской зоны деэскалации в течение минувших суток обстреляли населенные пункты в провинции Хама. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Утром 5 мая 2019 года боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли из реактивных систем залпового огня пригороды города Хама, - заявил он. - Всего было выпущено 10 снарядов, восемь из которых упали в районе населенных пунктов Дахрия и Джибрин". По словам Купчишина, в результате обстрела один мирный житель погиб, еще двое получили ранения, были разрушены два жилых дома. Также в провинции Хама в течение суток были обстреляны населенные пункты Корназ и Скальбия.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили об обострении обстановки на севере провинции Алеппо. Там боевики двумя отрядами общей численностью до 250 человек на 20 автомобилях предприняли попытку прорыва линии обороны правительственных войск к северу от города Алеппо. Как отмечается, ответным огнем бандформирования были остановлены и отброшены на исходные позиции. Их потери составили более 15 человек убитыми, сообщили в оборонном ведомстве.

По словам Купчишина, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.