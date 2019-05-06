В Хабаровском крае избрали руководство регионального отделения КПРФ

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Представители регионального отделения КПРФ в Хабаровском крае выбрали первого секретаря крайкома, им стал Петр Перевезенцев, сообщила пресс-служба хабаровского крайкома КПРФ.

Бюро Хабаровского краевого отделения КПРФ распустили в середине февраля постановлением президиума ЦК КПРФ. Это сделали для усиления позиций краевой партийной организации. Временно исполняющим обязанности первого секретаря Хабаровского краевого отделения КПРФ назначили Максима Кукушкина.

"Состоялась 46-я (внеочередная) краевая партийная отчетно-выборная конференция Хабаровского краевого отделения КПРФ, в ходе которой было избрано новое постоянное руководство краевой партийной организации. Первым секретарем Хабаровского краевого комитета КПРФ был избран Петр Перевезенцев", - говорится в сообщении.

В состав бюро хабаровского краевого комитета КПРФ помимо Перевезенцева, вошли Кукушкин, Сергей Ильин, Иван Воробьев, Валентина Красноперова, Вадим Воеводин и Валерий Чебаргин.

Сообщается, что состав нового руководства хабаровского краевого комитета КПРФ избран на четыре года.