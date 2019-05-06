Песков: Россия готова к переговорам по продлению договора СНВ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Москва готова к диалогу с США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), но позиция Вашингтона по этому вопросу пока не ясна. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какая-то работа в этой области [продления договора] невозможна без определения позиции США", - подчеркнул он. "Пока четкого понимания относительно того, готов ли Вашингтон обсуждать продление СНВ и в какой форме, нет, - добавил он. - Москва просто ожидает прояснения позиции Вашингтона, и президент [РФ Владимир Путин] неоднократного говорил, что будет готова на переговоры в том формате, который де-факто будет возможен и реализуем".

Представитель Кремля напомнил, что Путин не раз говорил, что РФ считает необходимым продление договора, который "остался фактически единственным документом в разоруженческой сфере" между Россией и США. По словам Пескова, эта тема затрагивалась в телефонном разговоре Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 3 мая.

Ранее телекомпания CNN, ссылаясь на неназванных представителей Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен подготовить проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, который подразумевал бы участие в нем России и Китая. Позже официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай предлагает ускорить процесс ядерного разоружения страны с крупнейшими запасами атомных вооружений, однако не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений.