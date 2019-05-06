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Лавров на встрече с Помпео пошутил про "традиции" встреч с американцами

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США вышли для общей фотографии к флагам своих стран. Помпео встал у российского флага, Лавров - у американского

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал встречу с госсекретарем США Майклом Помпео с шутки про сложившиеся "традиции" встреч с американскими партнерами, сообщает корреспондент ТАСС.

Сначала главы внешнеполитических ведомств вышли для общей фотографии к флагам своих стран. При этом Помпео встал у российского флага, а Лаврову досталось место у американского. "Это уже странная традиция", - отметил с улыбкой Лавров.

Американские журналисты попытались задать российскому министру вопросы. "Какой это по счету госсекретарь, с которым вы встречаетесь?" - спросил один из них. "Я перестал считать, - ответил Лавров. - Уже давно".

Другой американский журналист попытался взять у главы МИД РФ комментарий относительно высказываний госсекретаря США, однако даже не успел уточнить, что именно его интересует. Лавров и Помпео удалились в комнату для переговоров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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