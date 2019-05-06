Парламентарии России и Германии согласились с необходимостью уходить от санкций РФ и ЕС

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Парламентарии России и Германии на встрече в Берлине пришли к общему выводу о необходимости уходить от взаимных санкций РФ и Евросоюза. Об этом сообщил журналистам глава делегации Госдумы, первый вице-спикер Александр Жуков.

Делегация прибыла в Берлин в понедельник. После состоявшегося общения с вице-президентами Бундестага (парламент ФРГ) Томасом Опперманом и Вольфгангом Кубикки пройдет товарищеский футбольный матч между командами российских и германских парламентариев.

"Мы с удовольствием откликнулись на приглашение наших коллег из Бундестага приехать и провести ответный футбольный матч", - сказал Жуков, заверив, что, "конечно, здесь дело не только в футболе".

"Такие матчи, которые стали уже традиционными, дают возможность более тесного общения в формальной и в неформальной обстановке между депутатами Думы и Бундестага, - отметил он. - Наша встреча лишний раз это доказала, потому что мы смогли в абсолютно откровенной, непринужденной обстановке обсудить самые сложные проблемы, которые волнуют депутатов, я думаю, всех европейских стран".

"Действительно, это и вопросы санкций, - подтвердил первый вице-спикер. - Здесь, я думаю, было высказано общее мнение, что нам нужно как можно скорее уходить от всех экономических санкций и контрсанкций, налаживать более тесное взаимовыгодное экономическое сотрудничество".

На встрече обсуждались и вопросы, связанные с проектом трубопровода "Северный поток - 2", продолжил Жуков. "Это один из важнейших проектов, здесь нас радует позиция Германии по этому вопросу", - добавил он.

"Мы обсуждали и ситуацию на Украине. И пришли к общему мнению, что здесь нужно ориентироваться на мирное разрешение событий, выполнение минских соглашений", - заключил первый зампред Госдумы.

Противостояние только на футбольном поле

"Мы хотим противостоять друг другу только на футбольных полях", - заявила со своей стороны вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. "Мы хотим (и это самая главная цель визита) снимать противоречия, которые есть сегодня", - пояснила она. По ее словам, сейчас "слишком много субъективных вещей, субъективной информации" между Москвой и Берлином.

Несмотря на то, что на встрече обсуждалась в первую очередь международная повестка, парламентарии двух стран обнаружили, что занимаются сейчас законотворчеством в очень схожих сферах, продолжила Тимофеева. "Мы посмотрели законодательство, над которым сегодня работают в Бундестаге, и увидели, что мы схожи. Мы живем одной и той же повесткой, потому что у нас одна задача: улучшить жизнь наших избирателей", - подчеркнула она.

Так, граждан России и Германии одинаково волнуют изменения в пенсионной системе, проблемы экологии, миграции. "Сегодня все то, что волнует обычных жителей в наших странах, - это те точки соприкосновения, по которым мы должны вести диалог", - подтвердила она.

"Сегодня мы надеемся на стадионе на нашу победу, но в целом, кто бы ни выиграл сегодня, мы победим вместе. Мы начинаем шаги сближения друг с другом", - заключила вице-спикер.

Предыдущая товарищеская встреча на футбольном поле депутатов Госдумы и Бундестага прошла в 2018 году в Москве на стадионе "Красная Пресня" и закончилась со счетом 5:3 в пользу россиян.