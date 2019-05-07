"Единая Россия" поддержит выдвижение волгоградского губернатора Бочарова на новый срок

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" поддержит губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в случае выдвижения его кандидатуры на новый срок. Об этом ТАСС сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который прибыл в Севастополь для участия в подготовке праймериз перед выборами в заксобрание города.

"Нет никаких предпосылок, чтобы наш коллега Андрей Бочаров не выдвигался от партии и на этот срок, тем более что в регионе у нас будет проходить смешанная кампания. Я думаю, было бы правильно, если бы Андрей Бочаров [выдвигался] от "Единой России" на этих выборах, мы поддержим такое его решение", - сказал Турчак.

Бочаров был назначен врио губернатора 2 апреля 2014 года вместо ушедшего с этого поста по собственному желанию Сергея Боженова. В том же году Бочаров победил на выборах главы региона, набрав 88,63% голосов избирателей.

В единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.