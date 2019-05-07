Эксперт: отказ Арктического совета от декларации из-за позиции США вызывает озабоченность

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Решение министров Арктического совета не принимать итоговую декларацию из-за особой позиции США по изменению климата вызывает озабоченность, поскольку экологические проблемы Арктики могут иметь глобальные последствия. Такое мнение во вторник высказал ТАСС эксперт клуба "Валдай", директор научно-исследовательского центра "Полярная инициатива" Никита Куприков.

Глобальные последствия

"До заседания была надежда, что американская администрация в рамках хотя бы локального региона согласится с мнением своих коллег, - отметил он. - Все это действительно вызывает некую озабоченность, учитывая, что, по данным уже практически всех приарктических стран, скорость таяния арктических льдов достигла максимума за всю историю наблюдения, и эта скорость не думает снижаться. Остается надежда, что в будущем эти данные будут проанализированы на высшем уровне в США, на основании чего будут приняты действительно необходимые меры".

Эксперт указал, что последствия позиции США по вопросу изменения климата из-за роста темпов таяния арктических льдов скажутся в целом на мировой повестке, а это показывает, что Арктика стала крайне политизированным регионом, имеющим большое стратегическое значение. "В этом году вопрос экологии был одним из центральных. Особенно активна Финляндия, в данный момент реализующая комплекс мероприятий по сокращению выбросов черной сажи, высвобождаемой при сгорании топлива, и активно призывающая последовать ее примеру своих коллег из совета, - продолжил он. - В условиях, когда цели центральных участников различаются, поиск консенсуса становится крайне сложным процессом в многополярном мире".

Задачи России

Куприков указал, что Россия пока придерживается сформулированных ранее целей, которые заключаются в развитии стратегического сотрудничества и взаимодействия. "Хотя вызовы в условиях сегодняшней международной ситуации действительно стали более явными и частыми, Россия успешно с ними справляется, - отметил эксперт. - Одни из самых заметных вызовов - санкции западных стран. Политика санкций давно перестала оправдывать себя, не говоря об "изоляции" России, и это неудивительно: Россия является мировым игроком, которого игнорировать просто нельзя в мировой политике, тем более в Арктике".

К важнейшим для России задачам аналитик отнес развитие Северного морского пути. "Существует вероятность, что этот транспортный маршрут может стать одним из основных торговых путей мировой торговли, обеспечивающих значительную часть грузооборота между Европой и Восточной Азией, - пояснил он. - Более того, есть предложения по расширению возможностей по его использованию, о которых говорить пока рано: например, возможно активное развитие туристического предложения в районе северных портов, вдоль которых идет активный грузопассажирский трафик".

"На примере Северного морского пути мы действительно можем создать основу для развития взаимовыгодного международного сотрудничества", - добавил эксперт.

Совет в Рованиеми

Седьмое министерское заседание Арктического совета прошло в финском Рованиеми 6-7 мая. Впервые за историю объединения участникам встречи не удалось согласовать итоговую декларацию.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.