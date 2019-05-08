Слуцкий: приостановка Ираном исполнения ряда пунктов СВПД стала следствием политики США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что частичное приостановление Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) стало следствием неоправданно агрессивной политики США в отношении Исламской Республики.

"Приостановление части обязательств Ирана по СВПД - следствие безответственной политики Вашингтона в отношении Тегерана. Ровно год назад президент Трамп принял решение о выходе из ядерной сделки с Ираном, для заключения которой потребовались огромные дипломатические усилия международного сообщества, а также одобрение Совбеза ООН. С тех пор давление на Исламскую Республику только усилилось: были возобновлены американские санкции, вооруженные силы страны - КСИР - были признаны террористической организацией, а буквально вчера США устами советника президента страны по нацбезопасности Джона Болтона пообещали направить свои корабли с бомбардировщиками к иранским берегам. Поэтому, на мой взгляд, заявление президента [Ирана Хасана] Роухани - прямой ответ на агрессивную линию Вашингтона", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Глава комитета обратил внимание, что Иран пока окончательно не выходит из соглашения. "И сейчас важно направить все усилия для сохранения многосторонней сделки, удержать Тегеран от шагов, выходящих за рамки поля стабильности и безопасности. Тем более что иранская сторона не отказывается, наоборот, заявляет о готовности к переговорам. Необходимо, чтобы это понимали наши европейские и заокеанские партнеры", - заключил депутат.

Ситуация вокруг СВПД

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил о том, что Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Речь идет о двух пунктах СВПД, касающихся остановки на 60 суток продажи имеющихся у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды. Роухани добавил, что "у других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли [иранской] нефтью".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX, однако механизм до настоящего времени так и не заработал на практике.