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Кремль подтвердил предстоящие 15 мая в Сочи переговоры Путина и президента Австрии

Стороны могут обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в различных областях

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 мая в Сочи проведет переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом, подтвердили в Кремле.

"15 мая 2019 года в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений в различных областях, а также актуальные международные и региональные проблемы. Путин и Ван дер Беллен примут участие в учредительном заседании Форума общественности "Сочинский диалог", создаваемого по инициативе глав государств в целях укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссияВан дер Беллен, Александер
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