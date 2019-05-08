Лавров советует Западу не препятствовать началу работы конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западным странам, которые являются противникам астанинского процесса, не препятствовать началу работы сирийского конституционного комитета.

"Нам удалось, как мы не раз говорили, запустить астанинский процесс. В этом формате все-таки было сделано больше, чем в каком-либо другом и в отношении деэскалации, и в отношении сокращения террористической угрозы, и в отношении гуманитарной помощи, и, что особенно важно на нынешнем этапе, в отношении подготовки политического процесса. Тем странам, которые порой критикуют астанинский формат за слишком близкие отношения с правительством Сирии и которые требуют, как можно скорее начать переговоры в Женеве, я бы посоветовал не препятствовать завершению работы над формированием конституционного комитета", - заявил он в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Удары по Хмеймиму

Россия продолжит наносить удары по террористам, обстреливающим Хмеймим, заверил министр.

"Достигнуты серьезные успехи, но еще не все завершено. Вы знаете, какая ситуация в Идлибе, где окопалась "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) под новым названием "Хайат Тахрир аш-Шам", которая не просто контролирует обстановку, но и осуществляет оттуда обстрелы и по позициям сирийской армии, и по населенным пунктам. Недавно была обстреляна российская военно-воздушная база Хмеймим. Конечно же, они получили ответ и будут получать ответ", - подчеркнул министр.

Расселение курдов

США, пытаясь расселять курдов на территориях, где исторически проживали арабские племена, ведут к расчленению Сирии, считает Лавров.

"Мы убеждены, что курды в Сирии должны иметь свои права как народ, который имеет свою давнюю историю и который жил в Сирии на протяжении многих веков. Необходимо, чтобы эти места обитания курдов оставались их национальным достоянием. Попытки американцев расселять курдов, где всегда жили арабские племена, - это очень плохой процесс, это прямой путь к сепаратизму и расчленению Сирии", - подчеркнул министр.