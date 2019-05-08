Лавров 16-17 мая примет участие во встрече министров Совета Европы в Хельсинки

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-17 мая в Хельсинки примет участие в министерской сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"16-17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в 129-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки, она завершает председательство Финляндии в этой структуре. Предстоящая министерская сессия приурочена к семидесятилетнему юбилею образования организации, главная тема повестки дня - "Современные вызовы будущему Совета Европы", - сообщила Захарова.

"Можно с уверенностью сказать, что сессия будет иметь важнейшее значение для дальнейших перспектив организации, - продолжила дипломат. - Россия заинтересована в сохранении и укреплении Совета Европы как самостоятельного, универсального европейского института, который обеспечивает за счет своих конвенционных механизмов единство гуманитарно-правового пространства континента".

По словам Захаровой, на сессии ожидается обсуждение решений, которые касаются вывода Совета Европы из кризиса, который был спровоцирован незаконным лишением прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Намерены также привлечь внимание к необходимости более активно задействовать профильные механизмы Совета Европы для защиты прав национальных меньшинств, в том числе на Украине и странах Балтии", - заключила она.