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Политический кризис в Венесуэле

Захарова: Москва удовлетворена уровнем развития отношений с Каракасом

Официальный представитель МИД РФ отметила, что несмотря на искусственное нагнетание ситуации, Россия выстраивает вокруг Венесуэлы конструктивную повестку дня

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия удовлетворена тем фактом, что двусторонние отношения с Венесуэлой продолжают развитие. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Удовлетворены тем, что, несмотря на сложную обстановку в стране, двусторонние отношения продолжают поступательно развиваться. Выражаем принципиальную, последовательную и твердую поддержку законному правительству Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро", - сказала она.

Как отметила дипломат, несмотря на искусственное нагнетание ситуации, Россия выстраивает вокруг Венесуэлы конструктивную повестку дня: призывает соблюдать устав ООН, строго придерживаться принципов и норм международного права.

"Подчеркиваем, что мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела другого государства и призываем других не делать этого", - добавила Захарова.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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