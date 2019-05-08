МИД России направил Лондону ноту в связи с высказываниями Ханта о СМИ РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. МИД России направил ноту в Форин оффис в связи с неуважительными высказываниями главы британского внешнеполитического ведомства Джереми Ханта в адрес российского телеканала RT. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы направили ноту в британский МИД с выражением недоумения в связи с очередными одиозными высказываниями представителя правительства Терезы Мэй", - сказала Захарова.

Дипломат напомнила британской стороне, что подобная провокационная риторика в адрес российской прессы недопустима. "[Эти высказывания] демонстрируют полное неуважение к ценностям свободы слова британских политиков, для которых соображения политической конъюнктуры куда важнее объективных фактов и истины", - констатировала она.

По словам Захаровой, речь идет о выступлении главы британского МИД на мероприятии ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня свободы печати 2 мая в Аддис-Абебе. В частности, он заявил, что "такие каналы как RT стремятся внушить зрителям мысль, что правда относительна, а факты всегда подтверждают слова официального Кремля, даже если те постоянно меняются".