Лавров обсудит с Помпео двусторонние отношения, Венесуэлу, Сирию и Украину

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с госсекретарем США Майклом Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского МИД.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 13-14 мая Россию посетит государственный секретарь США Майкл Помпео. В ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине", - отметили в дипведомстве.