МИД РФ: Россия и Сербия подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Близость подходов к актуальным европейским проблемам и настрой на расширение сотрудничества в духе стратегического партнерства подтвердили в среду на встрече заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Сербии в Москве Славенко Терзич. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обстоятельный обмен мнениями по главным темам двусторонней и международной повестки дня подтвердил обоюдный настрой на расширение и углубление сотрудничества по основным направлениям в духе стратегического партнерства, высокую степень близости подходов к актуальным европейским проблемам, - отметили в дипведомстве. - Большое внимание уделено практическим вопросам российско-сербского взаимодействия, графику политических контактов, а также ходу реализации достигнутых договоренностей и общих проектов, прежде всего в сфере энергетики и инфраструктуры. Особо отмечена важность совместных усилий в противодействии фальсификации истории, попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны".

Подробно рассмотрена обстановка на Балканах, прежде всего с акцентом на ситуацию в косовском урегулировании, обратили внимание в министерстве.