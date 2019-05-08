Доход главы Мордовии в 2018 году увеличился более чем на полмиллиона рублей

САРАНСК, 8 мая. /ТАСС/. Глава Мордовии Владимир Волков задекларировал по итогам 2018 года доход в размере более 3 млн 368 тыс. рублей, что на 577 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в декларации главы региона, которая размещена на сайте правительства Мордовии.

"Декларированный годовой доход - 3 млн 368 тыс. 907 рублей 38 копеек", - отмечается в документе.

В 2017 году доход Волкова составлял 2 млн 791 тыс. рублей.

В собственности главы Мордовии находятся три земельных участка (1175, 1480 и 458 кв. м), жилой дом (375,1 кв. м) и квартира (166,4 кв. м), тем же имущество Волков владел годом ранее. Кроме того, еще один земельный участок площадью 2092 кв. м находится у главы республики на праве пользования.

Доход супруги Волкова в 2018 году снизился на 900 тыс. рублей и составил 785286 рублей.