Захарова: в Киеве за переписыванием истории забыли дату окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Представители МИД Украины настолько погрузились в переписывание истории, что забыли дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацисткой Германии - День Победы в Великой Отечественной войне. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение украинского внешнеполитического ведомства в Twitter с текстом: "Сегодня 74-я годовщина окончания Второй мировой войны. Мы помним тех, кто отдал свои жизни за свободу".

"Доигрался свидомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной, - написала дипломат на странице в Facebook. - Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах".

"Специально для заблудших в дебрях самостийности рассказываю: День окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября. Остальное, надеюсь, найдут сами в интернете", - добавила она.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Эту памятную дату Верховная рада установила 9 апреля 2015 года в рамках кампании по декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне.