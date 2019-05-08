В МИД России сообщили, что визит Помпео в РФ организуется по просьбе США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Визит в Россию госсекретаря США Майкла Помпео, в ходе которого он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и может быть принят президентом Владимиром Путиным, организуется по просьбе американской стороны. Об этом сообщили в среду ТАСС в МИД РФ.

"13-14 мая Россию с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Майкл Помпео. Его может принять президент РФ Владимир Путин. В ходе переговоров с министром иностранных дел Лавровым будет продолжено обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Для Помпео это первый приезд в нашу страну в качестве главы внешнеполитического ведомства, которым он стал год назад, - продолжили в министерстве. - Визит организуется по американской просьбе и продолжит серию контактов высокого уровня между Россией и США, включая встречу министра и госсекретаря 6 мая на сессии Арктического совета в Финляндии".

Оздоровление отношений

Улучшить ситуацию в отношениях между Россией и США можно только на основе равноправия и уважения интересов друг друга, отметили в российском дипведомстве.

"Президент США Дональд Трамп публично и в рабочих контактах не раз говорил о стремлении поладить с Россией, найти точки соприкосновения на различных треках взаимодействия, - отметили в министерстве. - Президент России Владимир Путин также подтверждал, что мы готовы предпринять встречные шаги по оздоровлению ситуации в отношениях, которые деградировали не по нашей вине. Выправить положение можно только на основе принципов равноправия и уважения интересов друг друга".

