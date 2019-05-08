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МИД России: доклад Мюллера не содержит доказательств вмешательства РФ в выборы США

В ведомстве отметили, что истерия вокруг "вмешательства" сказалась на диалоге стран

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не показало никаких реальных доказательств якобы вмешательства России в американские выборы. Об этом заявили в среду ТАСС в российском дипведомстве в преддверии визита 13-14 мая в РФ госсекретаря США Майкла Помпео.

"На атмосфере диалога сильно сказывалась перегретая внутриполитическая обстановка в США, включая истерию вокруг мнимого "вмешательства России в американские выборы", - констатировали в министерстве. - За три года тиражирования подобных обвинений никаких реальных доказательств не появилось. Не принесло их и продолжавшееся последние два года расследование специального прокурора Роберта Мюллера".

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Мюллер, Роберт
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Во время визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео 13-14 мая стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия
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