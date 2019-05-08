МИД России: доклад Мюллера не содержит доказательств вмешательства РФ в выборы США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не показало никаких реальных доказательств якобы вмешательства России в американские выборы. Об этом заявили в среду ТАСС в российском дипведомстве в преддверии визита 13-14 мая в РФ госсекретаря США Майкла Помпео.

"На атмосфере диалога сильно сказывалась перегретая внутриполитическая обстановка в США, включая истерию вокруг мнимого "вмешательства России в американские выборы", - констатировали в министерстве. - За три года тиражирования подобных обвинений никаких реальных доказательств не появилось. Не принесло их и продолжавшееся последние два года расследование специального прокурора Роберта Мюллера".