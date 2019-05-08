Посольство РФ высказало в МИД Великобритании несогласие с политикой Лондона по Венесуэле

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Временный поверенный в делах посольства РФ в Великобритании Иван Володин высказал на встрече в МИД Соединенного Королевства принципиальное несогласие Москвы с политикой Лондона и западных стран в отношении Венесуэлы. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель посольства РФ по итогам встречи Володина с генеральным директором по экономическим и глобальным вопросам британского МИД Миной Роулингс.

"Российский представитель выразил принципиальное несогласие и глубокую озабоченность России в связи с политикой Великобритании, США и других западных стран, которые путем незаконного признания "временного президента" Венесуэлы усугубляют сложнейшую внутриполитическую ситуацию. Подчеркнули, что считаем этот шаг и вытекающую из него линию провокационными, вносящими глубокий раскол в венесуэльское общество и при этом грубо нарушающим основополагающие принципы и нормы международного права", - сказал дипломат.

Он добавил, что британской стороне, по ее просьбе, были разъяснены правовые основания и задачи российских военных инженеров, находящихся в Венесуэле. При этом было подчеркнуто, что РФ не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и выстраивает сотрудничество на основе легитимных двусторонних договоренностей.

"В целом по-прежнему констатируем, что взгляды России и Великобритании на положение в Венесуэле кардинально расходятся. Речь идет о столкновении двух концептуальных подходов к международным делам", - заявил российский дипломат. По его словам, РФ в своем подходе опирается "на согласованные всем мировым сообществом нормы международного права, предполагающие суверенитет и равенство государств, невмешательство во внутренние дела, центральную координирующую роль ООН".

Лондон же, по его словам, "делает ставку на так называемый "мировой порядок, основанный на правилах", в рамках которого западные государства самостоятельно формулируют выгодные им "правила" и пытаются реализовывать их посредством нелегитимных односторонних шагов". "Убеждены, что это ущербный путь, чреватый расшатыванием всей системы международных отношений и не сулящий ничего хорошего "неугодным" странам и их народам. Последствия применения этого подхода видны на примере Ирака, Ливии, Сирии, Украины", - добавил представитель российского дипломатического представительства.

Комментарий к заявлению министра

Пресс-секретарь посольства РФ прокомментировал слова главы британского МИД Джереми Ханта, который на состоявшейся в среду пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео заявил, что "направление российского военного персонала в Каракас не принесет ничего, кроме дальнейших страданий венесуэльского народа". Пресс-секретарь подчеркнул, что "российский военный персонал в Венесуэле представлен исключительно военными инженерами", которые "находятся в стране в полном соответствии с международным правом, на основе имеющихся двусторонних соглашений в сфере военно-технического сотрудничества". Он добавил, что "их численность невелика, а функции ограничиваются выполнением технических задач, не имеющих никакого отношения к провоцируемому извне силовому противостоянию в стране".

"В этом смысле заявление Джереми Ханта выглядит беспредметным. Если уж говорить о "страданиях" народа, то следует вспомнить, что одним из главных препятствий для решения задачи обеспечить благосостояние венесуэльцев является заморозка венесуэльских государственных активов в США и Великобритании. Эти решения противоречат международному праву и несут прямой ущерб репутации Лондона и Вашингтона", - констатировал российский дипломат.

Он также обратил внимание на тот факт, что необходимые разъяснения в отношении российских военнослужащих были в очередной раз даны британской стороне во время сегодняшней встречи в МИД королевства, которая состоялась за несколько часов до пресс-конференции Ханта и Помпео. "Сожалеем, что главу Форин оффиса информировали лишь о факте встречи, но не о содержании сказанного российскими представителями", - заявил пресс-секретарь посольства РФ.

