Боевики обстреляли 11 населенных пунктов в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Боевики за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Калаат-Марза, Кин-Сибба (дважды), Айн-эль-Кантара, Шиллиф, Джубб-эз-Зарур, Кермель, Эль-Джейед провинции Латакия, Эль-Краим, Эр-Расиф, Хамамият, Абу-Дали провинции Хама", - сказал он на брифинге.

Ранее Купчишин информировал, что боевики двух идлибских группировок в среду снова попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим. 12 реактивных снарядов, выпущенных террористами, были сбиты системами ПВО базы, две позиции, с которых велся обстрел уничтожены российской авиацией и артиллерией сирийской армии.