СБ ООН удалось прийти к сбалансированной позиции по Ливии

ООН, 10 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН смог прийти к сбалансированной позиции по Ливии, однако о согласовании резолюции речь не шла. Об этом заявил в пятницу заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, отвечая на вопрос ТАСС об итогах закрытых консультаций СБ по Ливии.

"Резолюция не обсуждалась, обсуждались элементы для прессы, которые у нас получились сбалансированными, - сказал он. - Они не берут чью-либо сторону, они полностью беспристрастные, и там говорится о поддержке усилий ооновского спецпредставителя Гассана Саламе, под эгидой которого должен вестись переговорный процесс".

В заявлении СБ по итогам встречи, в частности, выражается обеспокоенность нестабильностью ситуации в районе Триполи. "Достижение продолжительного мира и стабильности в Ливии возможно только путем политического процесса", - констатировали дипломаты.

"Совет Безопасности призывает все стороны вернуться к политическому процессу под эгидой ООН, а также к прекращению огня и деэскалации", - говорится в документе.

Ранее Великобритания предлагала проект резолюции по Ливии, однако страны СБ не смогли прийти к единому мнению по документу из-за содержащихся в нем обвинений в адрес фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА).

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а Фаиз Сарадж, премьер-министр признанного международным сообществом Правительства национального согласия, отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений на данный момент погибли свыше 430 человек, более 2 тыс. получили ранения.