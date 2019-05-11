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Сурков поздравил главу ДНР и всех жителей Донбасса с Днем республики

Помощник президента России пожелал гражданам Донецкой народной республики мира и счастья

ДОНЕЦК, 11 мая. /ТАСС/. Помощник президента России Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина и всех жителей Донбасса с Днем республики. Об этом в субботу сообщило Донецкое агентство новостей.

Сурков выразил уверенность, что "пять лет борьбы и стойкости подтвердили право народа на самостоятельное определение своей судьбы", а также пожелал гражданам республики мира и счастья и заверил их в безусловной поддержке со стороны России.

День республики в ДНР отмечается ежегодно 11 мая. Пять лет назад в городах и районах бывшей Донецкой области прошел референдум о самоопределении региона, в котором приняли участие три четверти населения. Его участникам предлагалось ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?" Почти 90% высказались за суверенитет Донбасса.

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