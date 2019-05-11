Слуцкий надеется на конструктивный подход избранного президента Украины к закону о языке

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отказ суда в Киеве заблокировать подписание закона об исключительности украинского языка еще одним шагом к сегрегации.

"Окружной административный суд Киева отказался сегодня удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Еще один шаг в сторону языковой сегрегации. Закон, в случае окончательного вступления в силу, еще больше разделит страну, еще больше оттолкнет Донецк и Луганск от Киева", - сказал он журналистам в субботу.

Вместе с тем политик не оставляет надежды на "здравый подход избранного президента Украины Владимира Зеленского". "Зеленский уже обещал проверить закон на предмет соблюдения прав человека и интересов всех граждан, а его команда - пересмотреть "одиозные решения" предыдущего руководства Украины. Именно к таким решениям и будет относиться подписание закона об исключительности украинского языка, если это сделает пока еще действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский должен понимать, что таким образом под его президентство закладывается очередная и далеко не самая маленькая мина", - заключил Слуцкий.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что все граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Теперь его должен подписать президент Украины.