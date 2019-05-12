МИД России заявил о продолжении курса на укрепление стратегического партнерства с ЮАР

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия будет продолжать укреплять стратегическое партнерство с ЮАР после состоявшихся в стране парламентских выборов, говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ.

Правящий в ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) одержал победу на состоявшихся в республике 8 мая парламентских выборах с результатом 57,5% голосов и получил в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) 230 из 400 мандатов.

"В Москве выражают твердый настрой на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства с ЮАР в политической, торгово-инвестиционной, гуманитарной и иных областях, неизменную нацеленность на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках в интересах обеспечения глобальной безопасности и укрепления полицентричного мирового порядка", - говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что Москва расценивает результаты выборов как "свидетельство поддержки большинством населения ЮАР курса АНК и президента Сирила Рамафозы на укрепление в стране основ социальной справедливости и экономического благополучия, повышение ее авторитета на международной арене".