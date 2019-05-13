В команде правительства Сахалинской области произошли кадровые изменения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Минздрав и министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области в понедельник получили новых руководителей в лице Владимира Ящука и Светланы Налбатовой. Помимо этого, в этот же день вступил в должность исполняющий обязанности управляющего делами губернатора и правительства региона Павел Егоров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"Владимир Ющук назначен исполняющим обязанности главы регионального Минздрава. Светлана Налбатова с сегодняшнего дня исполняет обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области. Павел Егоров вступил в должность исполняющего обязанности управляющего делами губернатора и правительства области", - говорится в распространенном релизе.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, прежний министр здравоохранения области Алексей Пак 13 мая находится в должности главы ведомства последний день. Он уволился по собственному желанию. Места министра имущественных и земельных отношений региона и управляющего делами губернатора до этого дня оставались вакантными.

Владимир Ющук с отличием окончил военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, прошел более 10 усовершенствований по различным медицинским направлениям в России и Европе, окончил интернатуру по специальности "Акушерство и гинекология" в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского и ординатуру по специальности "Военно-полевая хирургия" в Государственном институте усовершенствования врачей в Москве. Он имеет большой опыт клинической работы в стационарах различной направленности, карьеру начал после окончания вуза в 2002 году. Он хорошо проявил себя и на руководящих постах - являлся начальником управления здравоохранения Клинского муниципального района, заместителем, а после - первым заместителем министра здравоохранения Московской области (до назначения на Сахалине). Владимир Ющук - капитан медицинской службы в запасе.

Светлана Налбатова в 2005 году с отличием окончила юридический факультет Российского университета дружбы народов, проходила обучение на экономическом факультете Финансового института при правительстве Российской Федерации, курсах повышения квалификации РАНХиГС, прошла ряд стажировок в европейских вузах, свободно владеет английским языком. Трудовую деятельность Светлана Ивановна начала в Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", занимала должности ведущего юрисконсульта, главного юрисконсульта и начальника отдела нормативно-правовой и договорной работы. Светлана Налбатова работала в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, занималась законотворческой деятельностью по направлению международно-правового сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и приграничным сотрудничеством. До назначения в сахалинском правительстве работала в коммерческих организациях.

Павел Егоров в 2003 году окончил Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, имеет классные чины: действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса, действительный муниципальный советник второго класса. Трудовую деятельность начал в 1987 году - работал мастером сварочного цеха завода "Красное Сормово имени А. А. Жданова" в Нижнем Новгороде. В 2002 году он возглавил аппарат главного федерального инспектора по Нижегородской области Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе, затем работал начальником департамента организационного и документационного обеспечения аппарата администрации президента Российской Федерации полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе. До переезда на Сахалин занимал должность начальника управления организационного и документационного обеспечения управляющей компании АО Инжиниринговая компания "АСЭ".