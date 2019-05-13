Путин: межрегиональные связи являются важной составляющей в отношениях между РФ и Японией

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам заседания Совета губернаторов России и Японии. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Искренне приветствую вас по случаю проведения заседания Совета губернаторов России и Японии. Межрегиональные связи являются важной составляющей отношений между нашими государствами. Символично, что только в мероприятиях проходящих сейчас года России в Японии и года Японии в России уже приняли активное участие делегации 15 субъектов РФ и 10 японских префектур", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что к взаимодействию в данном формате подключаются представители не только местных властей, но также деловых и общественных кругов, деятели науки, культуры и образования, в ходе которого, по его словам, реализуются десятки совместных проектов в социальной, экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

"Рассчитываю, что члены Совета проведут обстоятельные, конструктивные дискуссии, обменяются ценным практическим опытом и наметят новые, перспективные формы и механизмы межрегиональной кооперации. Это, несомненно, послужит дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между народами России и Японии", - добавил Путин.

Совет губернаторов России и Японии проходит в Москве 13 мая после девятилетнего перерыва. Данное мероприятие организовано при поддержке Совета Федерации и Национальной ассоциации губернаторов Японии. 14 мая его участники проведут отдельную встречу со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что важнейшей темой на собрании станет тема гуманитарного сотрудничества между РФ и Японией.