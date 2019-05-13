Лавров: Россия и Новая Зеландия имеют все необходимое для расширения сотрудничества

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия и Новая Зеландия обладают всеми необходимыми инструментами для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приуроченной к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами статье для новозеландского журнала International Review, текст которой опубликован в понедельник на сайте МИД РФ.

"Для России отношения с Новой Зеландией носят самоценный характер, не зависят от колебаний геополитической конъюнктуры. Надеемся, что схожей логики будут придерживаться и новозеландские партнеры. Убеждены, что сегодня имеется все необходимое для расширения двустороннего взаимодействия на принципах уважения и учета интересов друг друга. Это отвечало бы интересам наших граждан, задачам укрепления мира, безопасности и стабильности", - отметил Лавров.

Министр обратил внимание, что Россия и Новая Зеландия конструктивно взаимодействуют в таких форматах, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности, Совещание министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, а также АТЭС и механизм встреч Азия - Европа. "Данные площадки предоставляют хорошие возможности для дальнейшего наращивания нашего сотрудничества по многим актуальным вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона. В их числе углубление региональной взаимосвязанности, создание условий для обеспечения устойчивого, динамичного развития региона, поиск оптимальных ответов на многочисленные вызовы безопасности", - добавил он.

Москва открыта для совместной с Веллингтоном работы, направленной на борьбу с террористической угрозой, подчеркнул глава МИД РФ. "Солидарность с новозеландским народом нашла свое проявление и совсем недавно, после трагических событий 15 марта в Крайстчерче, - напомнил Лавров. - Разделяем боль семей, которые понесли утрату, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть брошенный нашей общей безопасности вызов, как делали это на протяжении всей истории двусторонних связей".