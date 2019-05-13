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Расследование терактов на Шри-Ланке

Замглавы МИД РФ Сыромолотов обсудил с послом Шри-Ланки борьбу с терроризмом

Также стороны обсудили перспективы наращивания двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов и посол Шри-Ланки в Москве Даян Джаятиллека обсудили в понедельник борьбу с международным терроризмом и развитие двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи обсуждались вопросы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в данной области", - отметили в министерстве.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены. По последним сведениям, в результате терактов погибло около 250 человек.

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Шри-ЛанкаСыромолотов, Олег ВладимировичРасследование терактов на Шри-Ланке
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