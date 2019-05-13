Слуцкий назвал вульгарным шантажом угрозы Климкина отказаться от выполнения "Минска-2"

"Угрозы Климкина отказаться от "Минска-2" в случае восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ - вульгарный шантаж. Однако его слова характеризуют всю эпоху правления уходящего президента и его команды. Им не важен мир в своей же стране, главное - угодить заокеанским тьюторам и сделать как можно хуже России. Выполнение минских соглашений и так откровенно саботировалось Порошенко и Ко, здесь Климкин не пообещал ничего нового", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

При этом он выразил надежду на то, что с приходом к власти избранного президента Владимира Зеленского подход к ситуации на юго-востоке Украины будет пересмотрен. "Я надеюсь, что политика нового руководства Украины, в первую очередь, изменится в отношении конфликта на Донбассе. Эта междоусобная война совершенно не вяжется с человеческими принципами в XXI столетии. И это происходит в центре просвещенной Европы под прикрытием европейских ценностей", - заключил глава комитета.

Климкин заявил в Брюсселе, что в случае если Совет Европы (СЕ) вернет России право голоса в ПАСЕ, Киев не будет соблюдать минские соглашения, сообщает "Европейская правда". По словам Климкина, он уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств. Глава МИД Украины утверждает, что, несмотря на отсутствие прямой связи между минскими соглашениями и давлением на РФ в Совете Европы, у Киева есть основания для такого шага. На прошлой неделе президент Франции заявил, что он не хочет, чтобы Россия покинула Совет Европы.